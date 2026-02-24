В Улан-Удэ оштрафовали собственников павильонов в сгоревшем ТЦ «Баянгол»

В Улан-Удэ собственники павильонов в сгоревшем в декабре 2025 года торговом центре «Баянгол» нарвались на штрафы. Прокуратура Бурятии выявила нарушения требований пожарной безопасности.

Так, на путях эвакуации были предметы, затрудняющие свободный проход, использовались замки, исключающие открывание дверей изнутри без ключей. Кроме того, отсутствовали средства первичной противопожарной защиты, а пожарные сигнализации не работали.

Прокуроры внесли собственникам магазинов 33 представления. За уклонение от исполнения требований к обеспечению пожарной безопасности 18 виновных лиц привлекли к административной ответственности, им назначили штрафы на общую сумму более 100 тыс. рублей.

«Окончательное устранение нарушений находится на контроле надзорного ведомства», - заключили в прокуратуре республики.

Ранее «Номер один» сообщал, что по факту пожара в ТЦ завели уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности). Проводится дознание.