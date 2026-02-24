Метели в Бурятии замели туристические маршруты на Байкале

Зимний туристический сезон 2026 года в Забайкальском нацпарке стартовал с рекордных морозов и временами столбик термометра опускался ниже −40∘C. Из-за холода ледостав наступил раньше обычного, что позволило оперативно приступить к сооружению ледовых переправ в Чивыркуйском заливе озера Байкал – важнейшего маршрута для туристов и местных жителей.

- Однако природа быстро напомнила о своём непредсказуемом нраве. Не прошло и трёх дней с момента открытия переправ, как сильный снегопад и шквалистый ветер, просто стёр все проложенные маршруты. Стихия показала, насколько хрупким может быть баланс между человеческими планами и силами природы, - рассказали в «Заповедном Подлеморье».

Чтобы восстановить транспортную доступность, в дело вступила тяжёлая техника. Целую неделю три трактора боролись со снежными заносами, расчищая ледовые переправы от массивных забоев.

- Особую благодарность заслуживают трактористы, выполнившие эту непростую задачу. Это молодые парни, недавно вернувшиеся из армии. Они не только быстро освоили сложную дорожную технику, но и проявили настоящую самоотверженность в работе. Туристы теперь могут смело планировать зимние путешествия: путь по льду Чивыркуйского залива снова открыт, - добавили в «Заповедном Подлеморье».

Фото: «Заповедно Подлеморье»