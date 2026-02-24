Общество 24.02.2026 в 13:24

В Бурятию не дали ввезти 9 литров кумыса из Монголии

Напиток вернули обратно
Текст: Карина Перова
В Бурятию не дали ввезти 9 литров кумыса из Монголии
Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия

Житель Монголии пытался ввезти в Бурятию 9 литров кумыса без маркировки и ветеринарного сертификата. Его автомобиль досмотрели 19 февраля в пункте пропуска МАПП «Кяхта».

Госинспекторы территориального управления Россельхознадзора пресекли импорт. В отношении иностранца завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Напиток отправили обратно в Монголию.

«Запрещен ввоз в Россию продукции животноводства с территории Монголии, которая сохраняет неблагополучную эпизоотическую ситуацию. Существует риск заноса и распространения опасных болезней, характерных для животных и человека, а также причинения значительного ущерба сельскому хозяйству страны», - напомнили в надзорном ведомстве.

незаконный ввоз монголия граница россельхознадзор

