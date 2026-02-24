Общество 24.02.2026 в 09:00

Выплаты для одиноких родителей

Какие выплаты можно оформить
Выплаты для одиноких родителей
Вопрос: «Я воспитываю ребёнка одна. Положены ли мне какие-то дополнительные выплаты от государства, кроме стандартных пособий?»

Баярма С.

Да, одинокие родители имеют право на ряд дополнительных мер поддержки. Всё зависит от вашего дохода, региона проживания и возраста ребёнка.

Какие выплаты можно оформить:

— Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка (Единое пособие) — назначается женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности, и родителям детей от 0 до 17 лет. Выплата положена, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.

— Региональные выплаты в некоторых субъектах РФ:

одиноким родителям выплачивают дополнительные ежемесячные пособия (например, на детей от 8 до 17 лет или на школьников).

— Компенсация за детский сад:

если ребёнок не посещает сад из-за отсутствия мест, в ряде регионов можно получать компенсацию.

— Льготы на оплату ЖКХ:

малообеспеченные одинокие родители могут оформить субсидию на коммунальные услуги.

— Бесплатное питание в школе и льготный проезд:

предоставляются в зависимости от решения региональных властей.

Как оформить:

Обратитесь с заявлением в МФЦ или орган социальной защиты населения по месту жительства. Также можно подать заявление через портал Госуслуг. С собой потребуются: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, документы о доходах, справка о составе семьи.

