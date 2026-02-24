Общество 24.02.2026 в 14:42
В Бурятии подрядчика оштрафовали за растрескавшиеся дороги
Строители обязаны исправить недоделки по гарантийным обязательствам
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии рассмотрел иск МАУ «Иволга» к ООО «Арт Ком». Муниципальное учреждение требовало взыскать с дорожной компании 1,7 млн рублей штрафа за неисполнение гарантийных обязательств по контракту.
Как следует из материалов дела, в 2021 году стороны заключили три контракта. Один стоимостью 34 млн рублей - на ремонт улиц Октябрьская и Пионерская в селе Иволгинск. Второй и третий – на ремонт улиц Садовая и Верхняя Садовая в Сотниково общей стоимостью порядка 32 млн рублей. В том же году все работы, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», были выполнены и оплачены.
В апреле 2025 года комиссия из МАУ «Иволга» осмотрела состояние отремонтированных дорог. Как оказалось, они снова нуждаются в некотором ремонте.
Так, на асфальт на всех четырех улицах пошел трещинами. На одном из мест вырубки дорожного полотна, которые делают для оценки качества асфальта, образовался провал. Также проверяющие зафиксировали разрушение бордюрного камня на перекрестке улиц Октябрьская и Советская в Иволгинске.
Поскольку срок гарантии на отремонтированные дороги еще не истек, подрядчику направили требование провести ремонтные работы. Но «Арт Ком» его проигнорировал. Также компания не отреагировала и на последующее требование уплатить штраф. Муниципалам ничего не оставалось, как идти в суд.
За неисполнение гарантийных обязательств по контракту МАУ «Иволга» насчитала «Арт Кому» штраф в размере 1,7 млн рублей. К слову, представители дорожной компании на суд не явились и даже не направили свои пояснения к иску.
Рассмотрев материалы дела, Арбитражный суд посчитал требования МАУ «Иволга» обоснованными. Иск был удовлетворен в полном объеме.
Отметим, это уже не первая претензия к «Арт Кому» по поводу качества отремонтированных дорог в Бурятии. Так недавно суд обязал фирму устранить многочисленные дефекты на 30-километровом участке автодороги Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск - граница с Монголией в Селенгинском районе (с 0 по 30-й километр). Его компания ремонтировала в 2023 году, а стоимость работ составляла 489 миллионов рублей.
Что касается самого «Арт Кома», то, согласно данным из открытых источников, эта компания зарегистрирована в Краснодаре и имеет два филиала в Бурятии. Владельцем и руководителем фирмы является Артур Айвазян. Она работает уже много лет, занимаясь строительством зданий и ремонтом дорог. На ее счету около 50 выигранных госконтрактов, большинство из которых приходится на Бурятию. В 2024 году УФАС республики включило в «Арт Ком» в реестр недобросовестных поставщиков.
