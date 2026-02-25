Кто сможет стать пенсионером в 2026 году?

Наталья Михайловна

Если раньше на пенсию в России можно было выйти в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), то теперь эти цифры решили изменить. С 2019 года возраст выхода на пенсию постепенно увеличивают на пять лет. Это значит, что новые правила вводятся не резко, а шаг за шагом, чтобы для людей это было не слишком обременительно. Сама реформа представляет собой переход на новый, более поздний возраст оформления пенсии.Переходный период продлится до 2028 года. В результате пенсионный возраст в России увеличится на пять лет: женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. В этом году на пенсию могут выйти мужчины 1962-го и женщины 1967 года рождения.- дождаться достижения пенсионного возраста. Для мужчин это 64 года, для женщин — 59 лет;- иметь стаж работы не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. ИПК начисляют за каждый год работы, а также в других случаях — например, за период ухода за ребенком до полутора лет или службы в армии.За месяц до достижения указанного возраста Соцфонд пришлет расчет выплаты на «Госуслугах». Если вы с ним согласны, пенсию назначат автоматически, если нет, нужно представить документы, которые подтвердят стаж и заработок.- на «Госуслугах»;- в отделении Соцфонда или на сайте СФР;- в МФЦ;- у работодателя;- по почте.