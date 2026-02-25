Общество 25.02.2026 в 09:00

Кто сможет стать пенсионером в 2026 году?

Какие правила выхода на пенсию в этом году
Вопрос: «Добрый день. Разъясните, какие правила выхода на пенсию в этом году?»

Наталья Михайловна

Если раньше на пенсию в России можно было выйти в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), то теперь эти цифры решили изменить. С 2019 года возраст выхода на пенсию постепенно увеличивают на пять лет. Это значит, что новые правила вводятся не резко, а шаг за шагом, чтобы для людей это было не слишком обременительно. Сама реформа представляет собой переход на новый, более поздний возраст оформления пенсии.
Переходный период продлится до 2028 года. В результате пенсионный возраст в России увеличится на пять лет: женщины смогут выйти на пенсию в 60 лет, а мужчины — в 65 лет. В этом году на пенсию могут выйти мужчины 1962-го и женщины 1967 года рождения.

Для этого нужно:
- дождаться достижения пенсионного возраста. Для мужчин это 64 года, для женщин — 59 лет;
- иметь стаж работы не менее 15 лет и индивидуальный пенсионный коэффициент не менее 30. ИПК начисляют за каждый год работы, а также в других случаях — например, за период ухода за ребенком до полутора лет или службы в армии.

За месяц до достижения указанного возраста Соцфонд пришлет расчет выплаты на «Госуслугах». Если вы с ним согласны, пенсию назначат автоматически, если нет, нужно представить документы, которые подтвердят стаж и заработок.

Пенсию можно оформить позже самостоятельно:

- на «Госуслугах»;
- в отделении Соцфонда или на сайте СФР;
- в МФЦ;
- у работодателя;
- по почте.

