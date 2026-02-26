Мошенники на сайтах знакомств

Дмитрий.

Виртуальные романтики сегодня — одна из самых распространенных угроз в сети. Мошенники, которых часто называют «воркерами», создают фальшивые анкеты с привлекательными фото (нередко сгенерированными нейросетями) и втираются в доверие к одиноким сердцам. Их цель — ваши деньги или личные данные. Чтобы не стать жертвой, важно знать их основные приметы и схемы.Есть несколько верных признаков, которые должны вас насторожить с первых дней общения.Слишком быстрый темп и шаблонные фразы. Если новый знакомый с первых минут осыпает вас комплиментами, признается в вечной любви и называет своей «судьбой», хотя вы знакомы всего пару дней, — это тревожный сигнал. Мошенники часто ведут параллельно много переписок и используют заученные, шаблонные фразы, в которых может не хватать конкретики.Навязчивые разговоры о деньгах. Рано или поздно тема финансов всплывает в диалоге. Собеседник может хвастаться своими доходами или, наоборот, рассказывать о тяжелых жизненных обстоятельствах. Будьте особенно бдительны, если вам предлагают «легкий заработок» на инвестициях или криптовалюте. Сначала вам даже могут дать вывести небольшую сумму, чтобы усыпить бдительность, но после вложения крупных денег «финансист» бесследно исчезнет.Уклонение от личной встречи и видеозвонков. Самый надежный способ убедиться в реальности собеседника — предложить встретиться или хотя бы поговорить по видео. Мошенник под любыми предлогами будет отказываться: плохая связь, сломанная камера, командировка или внезапная болезнь. Если человек активно переписывается, но постоянно избегает «живого» контакта — скорее всего, его фото не имеют ничего общего с реальностью.Просьба перейти в мессенджер. Стремление как можно быстрее увести общение с сайта знакомств в мессенджер — классический ход аферистов. На сторонних платформах сложнее отследить мошенника, и администрация сайта знакомств уже не сможет вам помочь в случае обмана. Кроме того, узнав ваш номер телефона, злоумышленник может найти о вас много личной информации в открытых источниках.Знание «почерка» аферистов поможет вам вовремя распознать угрозу.Билеты на «первое свидание». Вам предлагают встретиться в театре или кино и скидывают ссылку для покупки билетов . Сайт оказывается фишинговым — после ввода данных карты деньги уходят мошенникам, а «билеты» вы, конечно, не получаете.Помощь в трудную минуту. У вашего виртуального друга постоянно случаются какие-то несчастья: срочно нужны деньги на операцию родственнику, на билет к вам, на таможенный сбор для дорогого подарка, который он якобы отправил.Шантаж и компромат. Под романтическим предлогом у вас выманивают откровенные фото или видео, а затем начинают шантажировать, угрожая разослать их вашим друзьям и коллегам, если вы не заплатите.Фальшивый курьер. Вам привозят неожиданный подарок или цветы, после чего курьер просит назвать код из СМС якобы для подтверждения доставки или отчета. Это код от вашего банка или «Госуслуг», называть который нельзя никому.«Звездный роман». Мошенники создают анкету от имени известного актера, военного, врача или успешного бизнесмена. После того как жертва проникается доверием, ее просят оплатить вымышленные сборы, например, страховку или таможню, а затем подключаются фейковые сотрудники, угрожающие проблемами с законом.Чтобы знакомства в сети приносили только радость, соблюдайте несколько простых правил.- Не переводите деньги незнакомцам. Ни под каким предлогом. Помните: в 99% случаев просьба одолжить деньги или оплатить билеты по ссылке исходит от мошенника.- Не переходите по ссылкам и не вводите данные карты. Даже если ссылка пришла от симпатичного вам человека. Оплачивайте любые услуги только на официальных и проверенных сайтах.- Не называйте никому коды из СМС. Это личная информация, которая дает доступ к вашим аккаунтам и деньгам. Ее не должен знать никто, даже «курьер» или «сотрудник банка».- Проверяйте фото. Сохраните фото собеседника и попробуйте найти его через поиск по картинке в браузере. Если снимок уже где-то публиковался, это верный признак фейка.- Стремитесь к реальному общению. Предлагайте видеозвонок или встречу в людном месте как можно раньше. Если человек отказывается — прекращайте общение.Будьте бдительны и не позволяйте мошенникам играть на ваших чувствах!