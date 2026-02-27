Как безопасно поменять номер телефона

Валентина Д.

Планируете сменить номер телефона? Делайте это с умом, чтобы не потерять доступ к важным сервисам и не подарить свои данные мошенникам.Злоумышленники нередко специально выкупают освободившиеся номера, чтобы через них добраться до аккаунтов бывших владельцев. Чтобы обезопасить себя, следуйте простой инструкции.Шаг 1. Не спешите расставаться со старой SIM-картойПрежде чем заблокировать старый номер, убедитесь, что он ещё работает. Он понадобится вам для подтверждения смены данных в банковских приложениях, на портале «Госуслуги» и в других сервисах, где используется двухфакторная аутентификация.Шаг 2. Начните с самого важного — «Госуслуг»Обновление номера на портале госуслуг — приоритетная задача. Вот как это сделать:- войдите в личный кабинет;- откройте вкладку «Настройки и безопасность»;- выберите пункт «Изменить» рядом с текущим номером;- подтвердите действие кодом, который придёт на старый номер, а затем укажите новый.Шаг 3. Обновите данные во всех банковских приложенияхВ каждом банке своя процедура, но обычно нужный раздел называется «Личные данные», «Профиль» или «Безопасность». Главное — не оставлять старый номер привязанным к счетам.Шаг 4. Пройдитесь по соцсетям и мессенджерамTelegram, VK, «Одноклассники» — везде, где вход защищён СМС-кодами, необходимо изменить контакт. Если этого не сделать, вы рискуете навсегда потерять доступ к перепискам и аккаунтам.Шаг 5. Оповестите близкихЧтобы никто не потерялся, сообщите новый номер родным, друзьям и коллегам. Многие операторы связи предлагают удобную услугу — автоматическую СМС-рассылку с уведомлением о смене номера.Шаг 6. Финал — отключение старой SIM-картыТолько после того как вы убедились, что все аккаунты и сервисы привязаны к новому номеру, можно смело отключать старую симку. Оставлять её без дела или выбрасывать до этого момента опасно.