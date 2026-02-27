Общество 27.02.2026 в 09:00
Как безопасно поменять номер телефона
Специалисты поделились инструкцией
Текст: Номер один
«Хочу поменять номер телефона, но к нему привязаны все мои устройства и сервисы. Как сделать это безопасно?»
Валентина Д.
Планируете сменить номер телефона? Делайте это с умом, чтобы не потерять доступ к важным сервисам и не подарить свои данные мошенникам.
Злоумышленники нередко специально выкупают освободившиеся номера, чтобы через них добраться до аккаунтов бывших владельцев. Чтобы обезопасить себя, следуйте простой инструкции.
Шаг 1. Не спешите расставаться со старой SIM-картой
Прежде чем заблокировать старый номер, убедитесь, что он ещё работает. Он понадобится вам для подтверждения смены данных в банковских приложениях, на портале «Госуслуги» и в других сервисах, где используется двухфакторная аутентификация.
Шаг 2. Начните с самого важного — «Госуслуг»
Обновление номера на портале госуслуг — приоритетная задача. Вот как это сделать:
- войдите в личный кабинет;
- откройте вкладку «Настройки и безопасность»;
- выберите пункт «Изменить» рядом с текущим номером;
- подтвердите действие кодом, который придёт на старый номер, а затем укажите новый.
Шаг 3. Обновите данные во всех банковских приложениях
В каждом банке своя процедура, но обычно нужный раздел называется «Личные данные», «Профиль» или «Безопасность». Главное — не оставлять старый номер привязанным к счетам.
Шаг 4. Пройдитесь по соцсетям и мессенджерам
Telegram, VK, «Одноклассники» — везде, где вход защищён СМС-кодами, необходимо изменить контакт. Если этого не сделать, вы рискуете навсегда потерять доступ к перепискам и аккаунтам.
Шаг 5. Оповестите близких
Чтобы никто не потерялся, сообщите новый номер родным, друзьям и коллегам. Многие операторы связи предлагают удобную услугу — автоматическую СМС-рассылку с уведомлением о смене номера.
Шаг 6. Финал — отключение старой SIM-карты
Только после того как вы убедились, что все аккаунты и сервисы привязаны к новому номеру, можно смело отключать старую симку. Оставлять её без дела или выбрасывать до этого момента опасно.
