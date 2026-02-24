Общество 24.02.2026 в 15:23

Японцы профинансируют университетские больницы Монголии

Это позволит улучшить качество медицинского обслуживания в стране
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»
23 февраля 2026 года монголо-японскую больницу Монгольского национального университета медицинских наук посетила официальная делегация Министерства финансов Японии. На встрече были заявлены планы правительства Японии в сотрудничестве с министерством здравоохранения Монголии с целью осуществить масштабное внедрение системы университетских больниц на территории страны. 

Как сообщает агентство «Монцамэ», для обсуждения данного вопроса в декабре предыдущего года была проведена крупная международная конференция. Текущий визит призван укрепить партнерство в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения Монголии Жигжидсурэнгийн Чинбурэн подчеркнул, что для укрепления системы университетских больниц в Монголии был организован международный симпозиум, а также пересмотрен Закон о высшем образовании. С начала следующего учебного года медицинские вузы будут обязаны иметь собственные клинические больницы.

Директор больницы П. Баясгалан проинформировал гостей о деятельности учреждения, его помощи и предоставляемых услугах. Были представлены результаты проекта, реализованного при финансовой поддержке правительства Японии, а также обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества, включая потенциальное расширение больницы в связи с растущей нагрузкой. Представлен проект строительства нового корпуса на 350 коек.

Стороны пришли к соглашению о необходимости дальнейшего увеличения доступности медицинской помощи на уровне референтных центров, а также о расширении образовательной и исследовательской деятельности. Обсуждались шаги по обеспечению полного использования современного передового оборудования. Было подчеркнуто, что данный визит является важным этапом в развитии системы университетских больниц Монголии, способствуя внедрению инноваций и расширению сети медицинских учреждений.
Монголия

