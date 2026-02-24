Студент из Бурятии создал незамерзающие ампульницы для хранения лекарств

В Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ сегодня проходит «Форум патриотов». В рамках мероприятия состоялось торжественное чествование.

Так, памятную медаль «По зову долга и сердца» за добровольчество вручили студенту ВСГУТУ Игорю Харитонову. Юношу наградил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Молодой человек является волонтером и изобретателем. Игорь создает на 3D-принтере запчасти для дронов, аккумуляторы, подсветку и другие необходимые для бойцов СВО элементы.

«Юноша разработал специальные ампульницы и инфузницы для хранения лекарств «на полях». Это решение помогает препаратам не замерзать и быстрее оказывать первую помощь», - рассказали в пресс-службе университета.