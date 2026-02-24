В Улан-Удэ частный медцентр оштрафовала прокуратура

Прокуратура Советского района выявила нарушения в частном медицинском центре г. Улан-Удэ. Они были связаны с нарушениями порядка учета лекарств.

Как рассказали в прокуратуре, в медцентре отсутствовал учет лекарственных средств, а сведения о движении не вносились в систему мониторинга. В связи с этим, руководителю медицинского центра было внесено представление.

- После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены, проведена ревизия лекарств, внесены сведения в указанную систему. Кроме того, главный врач центра привлечен к административной ответственности. Ему придется заплатить штраф, - добавили в прокуратуре.

Фото: Номер один