Общество 24.02.2026 в 16:10

В Улан-Удэ частный медцентр оштрафовала прокуратура

Нарушения были связаны с учетом лекарств
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ частный медцентр оштрафовала прокуратура

Прокуратура Советского района выявила нарушения в частном медицинском центре г. Улан-Удэ. Они были связаны с нарушениями порядка учета лекарств.

Как рассказали в прокуратуре, в медцентре отсутствовал учет лекарственных средств, а сведения о движении не вносились в систему мониторинга. В связи с этим, руководителю медицинского центра было внесено представление.

- После вмешательства надзорного ведомства нарушения были устранены, проведена ревизия лекарств, внесены сведения в указанную систему. Кроме того, главный врач центра привлечен к административной ответственности. Ему придется заплатить штраф, - добавили в прокуратуре.

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

