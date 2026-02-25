Общество 25.02.2026 в 06:02

Зурхай на среду, 25 февраля

9-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на среду, 25 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, заниматься государственными делами.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; полагаться на подчиненных, составлять договор, жениться, торговать и праздновать, проводить поминки и совершать подношения для умершего.

Стрижка волос: к маленьким болезням.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов
24.02.2026 в 18:01
В Монголии выросло заражение корью
24.02.2026 в 17:54
Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии
24.02.2026 в 17:49
Лаборатория вуза Бурятии официально получила аккредитацию
24.02.2026 в 17:40
В Бурятии мужчина едва не замерз насмерть возле женской колонии
24.02.2026 в 17:18
Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура
24.02.2026 в 17:15
В Улан-Удэ «ТГК-14» продолжает «коллекционировать» штрафы
24.02.2026 в 16:37
В Монголии назначен новый российский консул
24.02.2026 в 16:27
В Улан-Удэ частный медцентр оштрафовала прокуратура
24.02.2026 в 16:10
В Улан-Удэ снесут почти все дома и гаражи в новом очаге комплексной застройки
24.02.2026 в 16:06
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 25 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
25.02.2026 в 06:02
Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов
Животных изъяли и доставили в приют
24.02.2026 в 18:01
В Монголии выросло заражение корью
Это связывают с длинными выходными Лунного нового года
24.02.2026 в 17:54
Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии
Это оказалось дешевле, чем на родине
24.02.2026 в 17:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru