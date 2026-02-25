Зурхай на среду, 25 февраля

Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, заниматься государственными делами.

: для родившихся в годы Лошади и Змеи; полагаться на подчиненных, составлять договор, жениться, торговать и праздновать, проводить поминки и совершать подношения для умершего.: к маленьким болезням.: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг.