Зурхай на среду, 25 февраля
9-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Мыши, Свиньи, Быка, Дракона и Собаки; проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения лошадей, заниматься государственными делами.
Неблагоприятно: для родившихся в годы Лошади и Змеи; полагаться на подчиненных, составлять договор, жениться, торговать и праздновать, проводить поминки и совершать подношения для умершего.
Стрижка волос: к маленьким болезням.
Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на юг.
