В Улан-Удэ «ТГК-14» продолжает «коллекционировать» штрафы

В Улан-Удэ ПАО «ТГК-14» продолжает «коллекционировать» штрафы. На работу управляющей компании и ресурсоснабжающей организации пожаловались жильцы дома № 24 по улице Грибоедова.

Специалисты комитета муниципального контроля администрации города после обращений проверили качество коммунальной услуги – отопления. Сотрудники выявили нарушения и выдали предписания: «ТГК-14» – обеспечить надлежащее качество отопления, а ООО «УК Восточный-2» – устранить недостатки в работе с системой отопления.

Материалы проверки направили в Республиканскую службу строительного и жилищного надзора для составления протокола об административном правонарушении. В результате «ТГК-14» оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее «Номер один» сообщал, что компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей.