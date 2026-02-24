Общество 24.02.2026 в 17:15
Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура
В рейтинге качества жизни оба региона вошли в число худших
Текст: Иван Иванов
Забайкальский край занял 81-е место из 85 в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2025 года. Об этом сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на исследование РИА Новости. Бурятия заняла следующее, 82-е место.
Рейтинг строится на основе комплексного учета различных 66 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.
Лидерами рейтинга, как и в предыдущие годы, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Забайкалье же смогло обогнать только Бурятию, Еврейскую автономную область, Ингушетию и Тыву, при том, что год назад Бурятия была в рейтинге выше Забайкалья.
Такое положение регионов в рейтинге напрямую коррелирует с низкими оценками по показателям экологического благополучия. Ухудшение качества воздуха, проблемы с водоснабжением и наличие производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, являются существенными факторами, снижающими комфорт проживания. Эти экологические проблемы не только ухудшают здоровье населения, но и ограничивают возможности для развития рекреационного потенциала территорий, что, в свою очередь, сказывается на общем уровне жизни.
Комбинация экологических проблем и слабой транспортной доступности формирует порочный круг, ограничивающий социально-экономическое развитие Бурятии и Забайкальского края. Данные условия могут способствовать оттоку населения, особенно квалифицированных специалистов, в более развитые регионы, что, в свою очередь, усугубляет проблемы с рынком труда и сокращением численности населения.
