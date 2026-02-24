Общество 24.02.2026 в 17:15

Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура

В рейтинге качества жизни оба региона вошли в число худших
A- A+
Текст: Иван Иванов
Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура
Фото: архив «Номер один»
Забайкальский край занял 81-е место из 85 в рейтинге регионов России по качеству жизни по итогам 2025 года. Об этом сообщает ИА «Чита.ру» со ссылкой на исследование РИА Новости. Бурятия заняла следующее, 82-е место.

Рейтинг строится на основе комплексного учета различных 66 показателей, которые объединены в 11 групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

Лидерами рейтинга, как и в предыдущие годы, стали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Забайкалье же смогло обогнать только Бурятию, Еврейскую автономную область, Ингушетию и Тыву, при том, что год назад Бурятия была в рейтинге выше Забайкалья.

Такое положение регионов в рейтинге напрямую коррелирует с низкими оценками по показателям экологического благополучия. Ухудшение качества воздуха, проблемы с водоснабжением и наличие производственных объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, являются существенными факторами, снижающими комфорт проживания. Эти экологические проблемы не только ухудшают здоровье населения, но и ограничивают возможности для развития рекреационного потенциала территорий, что, в свою очередь, сказывается на общем уровне жизни.

Комбинация экологических проблем и слабой транспортной доступности формирует порочный круг, ограничивающий социально-экономическое развитие Бурятии и Забайкальского края. Данные условия могут способствовать оттоку населения, особенно квалифицированных специалистов, в более развитые регионы, что, в свою очередь, усугубляет проблемы с рынком труда и сокращением численности населения.
Теги
рейтинг

Все новости

Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов
24.02.2026 в 18:01
В Монголии выросло заражение корью
24.02.2026 в 17:54
Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии
24.02.2026 в 17:49
Лаборатория вуза Бурятии официально получила аккредитацию
24.02.2026 в 17:40
В Бурятии мужчина едва не замерз насмерть возле женской колонии
24.02.2026 в 17:18
Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура
24.02.2026 в 17:15
В Улан-Удэ «ТГК-14» продолжает «коллекционировать» штрафы
24.02.2026 в 16:37
В Монголии назначен новый российский консул
24.02.2026 в 16:27
В Улан-Удэ частный медцентр оштрафовала прокуратура
24.02.2026 в 16:10
В Улан-Удэ снесут почти все дома и гаражи в новом очаге комплексной застройки
24.02.2026 в 16:06
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов
Животных изъяли и доставили в приют
24.02.2026 в 18:01
В Монголии выросло заражение корью
Это связывают с длинными выходными Лунного нового года
24.02.2026 в 17:54
Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии
Это оказалось дешевле, чем на родине
24.02.2026 в 17:49
Лаборатория вуза Бурятии официально получила аккредитацию
Все требования ГОСТ соблюдают в БГСХА
24.02.2026 в 17:40
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru