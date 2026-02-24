Лаборатория вуза Бурятии официально получила аккредитацию

В Бурятии лаборатория лекарственных трав БГСХА успешно прошла аккредитацию в соответствующей национальной системе. То есть исследования и анализы, которые проводят учёные академии, соответствуют самым строгим международным стандартам качества и требованиям ГОСТ.

Лаборатория может официально проверять лекарственное растительное сырье: оценивать его внешний вид, изучать под микроскопом, определять влажность и содержание полезных веществ – все по методикам Государственной Фармакопеи РФ.

«Аккредитация открывает новые возможности для развития импортозамещения в сфере фармацевтики и сельского хозяйства в Бурятии и на всем Дальнем Востоке», - прокомментировали в вузе.