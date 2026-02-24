Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов

В Бурятии жительница Кабанского района держала в своей квартире сразу 12 взрослых кошек и котов. Однако женщина за ними не ухаживала и не стерилизовала. В жилище творилась антисанитария – грязь, мухи и ужасная вонь.

Соседи не выдержали этого безобразия и подали на хозяйку в суд. По решению суда питомцев изъяли, однако их негде было пристроить. Тогда администрация района и служба судебных приставов обратились в приют «Кот и пёс».

«Пришлось согласиться, иначе бы их усыпили всего лишь за то, что в таком большом Кабанском районе они никому не нужны. Как такое можно было допустить?! Нам привезли 12 взрослых кошек и котов и «бонусом» ещё 2 маленьких котенка. У всех наблюдаются проблемы со здоровьем, истощение. У котят гноятся глазки», - прокомментировали зоозащитники.

Сотрудникам приюта предстоит привести новых постояльцев в порядок: отмыть, откормить, стерилизовать, кастрировать, обработать от глистов и вакцинировать. Сейчас учреждение нуждается в помощи, там организовали сбор средств. Подробнее – здесь.