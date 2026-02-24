Общество 24.02.2026 в 18:01

Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов

Животных изъяли и доставили в приют
A- A+
Текст: Карина Перова
Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов
Фото: приют «Кот и пёс»

В Бурятии жительница Кабанского района держала в своей квартире сразу 12 взрослых кошек и котов. Однако женщина за ними не ухаживала и не стерилизовала. В жилище творилась антисанитария – грязь, мухи и ужасная вонь.

Соседи не выдержали этого безобразия и подали на хозяйку в суд. По решению суда питомцев изъяли, однако их негде было пристроить. Тогда администрация района и служба судебных приставов обратились в приют «Кот и пёс».

«Пришлось согласиться, иначе бы их усыпили всего лишь за то, что в таком большом Кабанском районе они никому не нужны. Как такое можно было допустить?! Нам привезли 12 взрослых кошек и котов и «бонусом» ещё 2 маленьких котенка. У всех наблюдаются проблемы со здоровьем, истощение. У котят гноятся глазки», - прокомментировали зоозащитники.

Сотрудникам приюта предстоит привести новых постояльцев в порядок: отмыть, откормить, стерилизовать, кастрировать, обработать от глистов и вакцинировать. Сейчас учреждение нуждается в помощи, там организовали сбор средств. Подробнее – здесь.

Теги
животные приют

Все новости

Жительница Бурятии довела до истощения дюжину котов
24.02.2026 в 18:01
В Монголии выросло заражение корью
24.02.2026 в 17:54
Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии
24.02.2026 в 17:49
Лаборатория вуза Бурятии официально получила аккредитацию
24.02.2026 в 17:40
В Бурятии мужчина едва не замерз насмерть возле женской колонии
24.02.2026 в 17:18
Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура
24.02.2026 в 17:15
В Улан-Удэ «ТГК-14» продолжает «коллекционировать» штрафы
24.02.2026 в 16:37
В Монголии назначен новый российский консул
24.02.2026 в 16:27
В Улан-Удэ частный медцентр оштрафовала прокуратура
24.02.2026 в 16:10
В Улан-Удэ снесут почти все дома и гаражи в новом очаге комплексной застройки
24.02.2026 в 16:06
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
В Монголии выросло заражение корью
Это связывают с длинными выходными Лунного нового года
24.02.2026 в 17:54
Жители Бурятии стали ремонтировать автомобили в Монголии
Это оказалось дешевле, чем на родине
24.02.2026 в 17:49
Лаборатория вуза Бурятии официально получила аккредитацию
Все требования ГОСТ соблюдают в БГСХА
24.02.2026 в 17:40
Забайкалье с Бурятией подвели экология и плохая инфраструктура
В рейтинге качества жизни оба региона вошли в число худших
24.02.2026 в 17:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru