Общество 25.02.2026 в 08:52

В Улан-Удэ приступили к созданию первой платной парковки

В связи с этим временно ограничат движение возле Гостиных рядов
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ приступили к созданию первой платной парковки
Фото: Комбинат по благоустройству

В Улан-Удэ весной на Гостиных рядах откроют первую платную парковку. В мэрии это решение объяснили тем, что с 2005 года число автомобилей в городе выросло в три раза: с 69 тысяч до почти 196 тысяч.

Также на улицах Коммунистическая, Ленина, Свердлова организуют новые бесплатные парковочные места. Поэтому в марте здесь изменится дорожное движение – улицы станут односторонними.

Сегодня, 25 февраля, с 15:00 до 21:00 ограничат движение по улицам Коммунистическая и Ленина в районе Гостиных рядов. Сотрудники «Комбината по благоустройству» будут готовить места для платной парковки – наносить специальную дорожную разметку и устанавливать информационные знаки.

«Просим всех владельцев автомобилей не парковать транспортные средства на проезжей части, чтобы не создавать препятствия для работы по уборке снега. Заранее приносим извинения за доставленные неудобства!», - прокомментировали на предприятии.

платная парковка Гостиные ряды

