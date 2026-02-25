Операторы банка в Улан-Удэ сорвали крупную сделку мошенников

В Улан-Удэ полицейские поблагодарили сотрудников банка за спасение накоплений местной жительницы, которая хотела перевести мошенникам два миллиона рублей. Сообщение от них поступило в дежурную часть накануне. Специалисты обратили внимание на странное поведение 52-летней женщины, которая хотела снять большую сумму наличными.

- Позже было установлено, что накануне ей в мессенджере написал знакомый, с которым она познакомилась в интернете. Сообщив, что он находится в командировке, мужчина попросил её срочно перечислить ему два миллиона на оформление отпуска, причём сумма должна была поступить частями на разные банковские счета, - рассказали в полиции.

Доверчивая горожанка согласилась помочь и пришла в банк снимать деньги. На счету у нее лежали деньги, вырученные от продажи квартиры. На ее счастье работники банка вовремя вмешались и предотвратили попытку мошенничества.

Фото: МВД РБ