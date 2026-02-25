Общество 25.02.2026 в 09:16

Жители Бурятии смогут наблюдать парад планет

Уникальное небесное явление проявится 28 февраля
Текст: Иван Иванов
Жители Бурятии смогут наблюдать парад планет
Фото: freepik.com

28 февраля над Землей развернется редкое астрономическое явление – парад планет. Шесть планет Солнечной системы выстроятся в одну линию, создавая впечатляющее зрелище, которое продлится несколько дней и будет видно из любой точки мира, включая территорию Бурятии. Это событие, помимо своего визуального великолепия, несет в себе и потенциальное влияние на жизни людей, что подчеркивают астрологические прогнозы.

Парад планет представляет собой оптическое явление, когда несколько планет Солнечной системы кажутся выстроенными в ряд с точки зрения наблюдателя с Земли. Этот эффект возникает из-за того, что все планеты вращаются вокруг Солнца в одной плоскости, известной как эклиптика. Несмотря на кажущееся сближение, реальные расстояния между планетами остаются огромными, исчисляясь миллионами километров.

По мнению астролога Бориса Зака, одного из экспертов, беседовавших с изданием URA.RU, предстоящий парад планет 28 февраля 2026 года обещает быть особенно значимым. Он считает, что для определенных знаков зодиака этот период может стать судьбоносным, предвещая важные перемены и поворотные моменты. Точная информация о том, какие именно знаки окажутся под наибольшим влиянием, требует более детального астрологического анализа.

Для любителей же астрономии в Бурятии будет предоставлена уникальная возможность наблюдать это завораживающее небесное зрелище. При ясной погоде, в вечерние и ночные часы, планеты, выстроившиеся в линию, смогут удивить даже искушенных наблюдателей. Важно отметить, что для успешного наблюдения желательно найти место с минимальным световым загрязнением, чтобы максимизировать видимость более тусклых объектов.

Это астрономическое событие, помимо возможности полюбоваться небесной красотой, вновь привлекает внимание к изучению Солнечной системы и ее динамики. Парады планет, хотя и являются оптическими эффектами, стимулируют интерес к астрономии и служат напоминанием о нашем месте в космическом пространстве.

 

 

Теги
парад планет астрономия

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

