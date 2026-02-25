Общество 25.02.2026 в 09:21

Житель Бурятии зашел не с тем пакетом в аэропорт Иркутска

Служебная собака учуяла у него мешочек с гашишем
Текст: Иван Иванов
Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции задержали в международном аэропорту Иркутска 35-летнего жителя Бурятии, которого подозревают в незаконном хранении наркотических средств. Инцидент произошел во время прохождения контроля безопасности на внутренних авиалиниях.

Как сообщили «Irk.ru» в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте, у задержанного было изъято более пяти граммов гашиша и гашишного масла. Привлеченный к работе на мероприятии служебный пес по кличке Лети, обозначил своим поведением возможное наличие психоактивных веществ у мужчины.

В ходе личного досмотра у подозреваемого обнаружили полимерный пакетик, содержащий вещество темного цвета. Проведенная экспертиза подтвердила, что изъятое вещество относится к категории наркотических средств.

Задержанный мужчина пояснил, что прибыл в аэропорт с целью сопровождения своей девушки на рейс в Нерюнгри. По его словам, наркотическое средство он изготовил лично из дикорастущей конопли, собранной им самостоятельно, и хранил исключительно для личного употребления, не намереваясь осуществлять сбыт.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В качестве меры пресечения ему избрано обязательство о явке.

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

