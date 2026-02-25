Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и «развели» ее подругу

За минувшие сутки ущерб жителей Бурятии от махинаций мошенников составил чуть больше 150 тысяч рублей, треть из которых легла на плечи улан-удэнцев. Большая часть краж произошла через взлом аккаунтов знакомых.

- 42-летней жительнице г. Улан-Удэ в мессенджере поступило сообщение от подруги с тревожным текстом о ДТП. К письму прилагалась ссылка, якобы ведущая на подробности случившегося. Сразу после перехода по адресу аккаунты горожанки в мессенджере и на Госуслугах были взломаны. Мошенники попытались оформить на нее кредит но банк заблокировал подозрительную операцию, а хозяйка успела обезопасить оставшиеся сбережения, - рассказали в полиции республики.

Похожий случай произошел и в Кяхтинском районе, где 57-летняя сельчанка получила в соцсети сообщение от одноклассницы. Знакомая предложила ей схему легкого заработка, и женщина, не раздумывая, отправила фото своей банковской карты и продиктовала коды из смс.

- Позже выяснилось, что страница подруги была взломана, а со счета потерпевшей исчезли 6 тысяч рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению личностей преступников, - добавили в МВД РБ.

Фото: freepik