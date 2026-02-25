Общество 25.02.2026 в 09:42

Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и «развели» ее подругу

Женщина получила тревожное сообщение о ДТП
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и «развели» ее подругу

За минувшие сутки ущерб жителей Бурятии от махинаций мошенников составил чуть больше 150 тысяч рублей, треть из которых легла на плечи улан-удэнцев. Большая часть краж произошла через взлом аккаунтов знакомых.

- 42-летней жительнице г. Улан-Удэ в мессенджере поступило сообщение от подруги с тревожным текстом о ДТП. К письму прилагалась ссылка, якобы ведущая на подробности случившегося. Сразу после перехода по адресу аккаунты горожанки в мессенджере и на Госуслугах были взломаны. Мошенники попытались оформить на нее кредит но банк заблокировал подозрительную операцию, а хозяйка успела обезопасить оставшиеся сбережения, - рассказали в полиции республики.

Похожий случай произошел и в Кяхтинском районе, где 57-летняя сельчанка получила в соцсети сообщение от одноклассницы. Знакомая предложила ей схему легкого заработка, и женщина, не раздумывая, отправила фото своей банковской карты и продиктовала коды из смс.

- Позже выяснилось, что страница подруги была взломана, а со счета потерпевшей исчезли 6 тысяч рублей.
По данным фактам возбуждены уголовные дела, сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению личностей преступников, - добавили в МВД РБ.

Фото: freepik

Теги
мошенники

Все новости

В Монголии четыре человека утонули во время провала машины под лед
25.02.2026 в 09:48
Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и «развели» ее подругу
25.02.2026 в 09:42
В Улан-Удэ дезертир избил женщину и расстрелял ее из «пневмата»
25.02.2026 в 09:22
Житель Бурятии зашел не с тем пакетом в аэропорт Иркутска
25.02.2026 в 09:21
Жители Бурятии смогут наблюдать парад планет
25.02.2026 в 09:16
В Бурятии скончался самый дисциплинированный водитель республики
25.02.2026 в 09:10
Операторы банка в Улан-Удэ сорвали крупную сделку мошенников
25.02.2026 в 09:08
На льду Байкала в Бурятии соберутся именитые спортсмены
25.02.2026 в 09:05
Кто сможет стать пенсионером в 2026 году?
25.02.2026 в 09:00
В Улан-Удэ приступили к созданию первой платной парковки
25.02.2026 в 08:52
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Житель Бурятии зашел не с тем пакетом в аэропорт Иркутска
Служебная собака учуяла у него мешочек с гашишем
25.02.2026 в 09:21
Жители Бурятии смогут наблюдать парад планет
Уникальное небесное явление проявится 28 февраля
25.02.2026 в 09:16
В Бурятии скончался самый дисциплинированный водитель республики
За 65 лет вождения он ни разу не был оштрафован сотрудниками ГИБДД
25.02.2026 в 09:10
Операторы банка в Улан-Удэ сорвали крупную сделку мошенников
Доверчивая горожанка чуть не осталась без 2 млн рублей
25.02.2026 в 09:08
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru