25-летней автоледи в Бурятии пришлось раскошелиться за 41 штраф

Судебные приставы взыскали с жительницы Иволгинского района Бурятии 41 штраф за нарушение правил дорожного движения. Женщина накопила задолженность в общей сумме 31,5 тыс. рублей и не спешила расплачиваться в добровольном порядке, поэтому пришлось подключиться судебным приставам.

- Счета должницы арестовали и вынесли запрет на регистрационные действия в отношении автомобиля Honda Capa. Кроме того, за несвоевременную оплату задолженности было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 32 тыс. рублей, - сообщили службе судебных приставов республики.

Принятых мер оказалось достаточно. Вскоре штрафы и исполнительский сбор женщина оплатила в полном объеме. После оплаты ограничения в отношении нее были отменены.

Фото: freepik