Общество 25.02.2026 в 10:11
На улицах Улан-Удэ высадят сказочные деревья с бархатными листьями
Их называют рекордсменами по росту и красоте
Текст: Елена Кокорина
Уже в этом году на улицах Улан-Удэ высадят дерево, которое называют рекордсменом по росту и красоте. Огромные «бархатные» листья и пышное цветение делают его похожим на растение из сказочного леса.
- Сейчас в теплицах МБУ «Городское лесничество» идет пикировка саженцев павловнии войлочной. Специалисты учреждения помогают молодым растениям адаптироваться к местным природным условиям, - сообщили в мэрии города.
Уже скоро необычные деревья украсят улицы нашего города и разнообразят зелёные насаждения.
Фото: мэрия города
