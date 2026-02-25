На улицах Улан-Удэ высадят сказочные деревья с бархатными листьями

Уже в этом году на улицах Улан-Удэ высадят дерево, которое называют рекордсменом по росту и красоте. Огромные «бархатные» листья и пышное цветение делают его похожим на растение из сказочного леса.

- Сейчас в теплицах МБУ «Городское лесничество» идет пикировка саженцев павловнии войлочной. Специалисты учреждения помогают молодым растениям адаптироваться к местным природным условиям, - сообщили в мэрии города.

Уже скоро необычные деревья украсят улицы нашего города и разнообразят зелёные насаждения.

Фото: мэрия города