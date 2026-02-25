Водоемы Бурятии становятся смертельно опасными

Конец февраля и март является самым коварным для любителей подледного лова и автомобилистов. Лед, который еще вчера казался монолитом, сегодня может превратиться в смертельную ловушку, предупреждают в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

- Основная ошибка многих — измерять безопасность только толщиной льда. В конце зимы и начале весны этот показатель перестает быть надежным. Под воздействием весеннего солнца и талых вод структура льда меняется. Он становится «игольчатым» и пористым. Такой лед не трещит, предупреждая об опасности, а распадается мгновенно под весом человека или автомобиля. Даже если его толщина составляет 50–70 сантиметров, он может не выдержать нагрузку, так как теряет свою кристаллическую связь, - сообщили в ГО и ЧС.

Особые зоны риска в Бурятии – это река Селенга и её протоки. В конце зимы там усиливается подледное течение, которое подмывает лед снизу, образуя невидимые промоины. Места, где в русло впадают ручьи или выходят сточные воды, становятся критически опасными.

Опасен и Байкал. Весна там – время активного движения ледовых полей. Из-за разницы дневных и ночных температур образуются огромные становые трещины и торосы. Трещина может возникнуть за считанные минуты, отрезав путь к берегу или поглотив автомобиль.

- Прибрежная зона тоже опасна. Лед начинает таять прежде всего у берегов, в камышах и в местах выхода грунтовых вод. Выход на лед с берега становится самым опасным этапом прогулки или рыбалки, - рассказывают спасатели.

Категорически запрещен выезд автотранспорта. В Бурятии в этот период начинается поэтапное закрытие официальных ледовых переправ. Выезд на лед в любых других местах запрещен.

- Водители помните, что весенний лед не прощает ошибок. Если зимой у вас был шанс успеть выскочить из тонущей машины, то весной автомобиль уходит под воду практически мгновенно, так как лед проваливается сразу на большой площади, - добавили в ГО и ЧС.

Фото: Номер один