В Улан-Удэ детям устранили редко встречающиеся патологии

В ДРКБ успешно провели несколько сложных ЛОР-операций в формате мастер-класса с врачами из Республиканской больницы им. Н.А. Семашко. В рамках обмена опытом были успешно выполнены четыре показательные операции пациентам со сложными и редко встречающимися в детской практике патологиями.

Основной фокус был направлен на лечение доброкачественных образований околоносовых пазух – кисты и остеомы. Они у детей диагностируются довольно редко.

- В детском возрасте многие ЛОР-заболевания протекают иначе, чем у взрослых. Например, кисты околоносовых пазух у детей. Диагностировать их сложно из-за длительного бессимптомного течения. Симптомы часто маскируются под обычный насморк или синусит. Еще более редкая история — остеома (доброкачественная опухоль) ячеек решетчатого лабиринта. Такие случаи требуют особого подхода и высокой точности, - отметил заведующий оториноларингологическим отделением ДРКБ Дугар Патархеев.

Обмен опытом между врачами двух больниц города позволил отточить мастерство, обсудить сложные случаи и применить наиболее эффективные и малотравматичные методики.

- Мы рады, что эта совместная работа помогла вернуть здоровье нашим юным пациентам, и выражаем искреннюю благодарность коллегам из РКБ им. Н.А. Семашко за плодотворное сотрудничество, - добавили в ДРКБ.

Фото: ДРКБ