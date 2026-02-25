Общество 25.02.2026 в 11:07

В Улан-Удэ детям устранили редко встречающиеся патологии

В ДРКБ провели четыре сложные лор-операции
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ детям устранили редко встречающиеся патологии

В ДРКБ успешно провели несколько сложных ЛОР-операций в формате мастер-класса с врачами из Республиканской больницы им. Н.А. Семашко. В рамках обмена опытом были успешно выполнены четыре показательные операции пациентам со сложными и редко встречающимися в детской практике патологиями.

Основной фокус был направлен на лечение доброкачественных образований околоносовых пазух – кисты и остеомы. Они у детей диагностируются довольно редко.

- В детском возрасте многие ЛОР-заболевания протекают иначе, чем у взрослых. Например, кисты околоносовых пазух у детей. Диагностировать их сложно из-за длительного бессимптомного течения. Симптомы часто маскируются под обычный насморк или синусит. Еще более редкая история — остеома (доброкачественная опухоль) ячеек решетчатого лабиринта. Такие случаи требуют особого подхода и высокой точности, - отметил заведующий оториноларингологическим отделением ДРКБ Дугар Патархеев.

Обмен опытом между врачами двух больниц города позволил отточить мастерство, обсудить сложные случаи и применить наиболее эффективные и малотравматичные методики.

- Мы рады, что эта совместная работа помогла вернуть здоровье нашим юным пациентам, и выражаем искреннюю благодарность коллегам из РКБ им. Н.А. Семашко за плодотворное сотрудничество, - добавили в ДРКБ.

Фото: ДРКБ

Теги
операции дети

Все новости

Ход конем
25.02.2026 в 11:11
В Улан-Удэ детям устранили редко встречающиеся патологии
25.02.2026 в 11:07
В Бурятии установили тариф на авиаперевозки для северян
25.02.2026 в 11:03
Водоемы Бурятии становятся смертельно опасными
25.02.2026 в 10:27
На улицах Улан-Удэ высадят сказочные деревья с бархатными листьями
25.02.2026 в 10:11
25-летней автоледи в Бурятии пришлось раскошелиться за 41 штраф
25.02.2026 в 09:53
В Монголии четыре человека утонули во время провала машины под лед
25.02.2026 в 09:48
Мошенники взломали аккаунт улан-удэнки и «развели» ее подругу
25.02.2026 в 09:42
В Улан-Удэ дезертир избил женщину и расстрелял ее из «пневмата»
25.02.2026 в 09:22
Житель Бурятии зашел не с тем пакетом в аэропорт Иркутска
25.02.2026 в 09:21
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Ход конем
Дочь в жены, полцарства и коня в придачу – такие раньше были расценки на услуги, если верить сказкам
25.02.2026 в 11:11
В Бурятии установили тариф на авиаперевозки для северян
Стали известны экономически обоснованные и специальные тарифы
25.02.2026 в 11:03
Водоемы Бурятии становятся смертельно опасными
Спасатели предупредили о хрупком весеннем льде рек и озер
25.02.2026 в 10:27
На улицах Улан-Удэ высадят сказочные деревья с бархатными листьями
Их называют рекордсменами по росту и красоте
25.02.2026 в 10:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru