25.02.2026 в 11:11

Ход конем

Дочь в жены, полцарства и коня в придачу – такие раньше были расценки на услуги, если верить сказкам
Текст: Номер один
Ход конем
Но у пьяного гражданина, попавшегося гаишникам на девятом километре трассы  Могойто – Аргада в Курумканском районе, не было полцарства, а насчет дочери – неизвестно. Если и была, то отдавать ее замуж за полицейских он не стал. Зато, следуя старой традиции, предложил коня. Так сказать, одну лошадиную силу…

Водитель «Крузака», естественно, был нетрезв, когда пытался провернуть эту схему. Возможно, в его голове это выглядело круто: довольные гаишники уезжают в закат на коне, а он, счастливый и с правами, едет в соседнее село на продолжение банкета.

Но реальность оказалась куда суровее. Вместо радости от приобретения настоящего живого коня инспекторы доложили куда следует. И теперь щедрого водителя, скорее всего, ждет наказание по всей строгости закона.

Если изъясняться языком шахмат, то гамбит не удался: коня он не потерял, зато получил шах и, вероятно, заработает мат (это зависит уже от правоохранительных и судебных органов). 

Если же говорить на языке автомобилистов, то он пытался снизить свою мощность на одну лошадиную силу, зато остаться на ходу. Но получилось наоборот: лошадиные силы на месте, но вот поездить ему удастся не скоро.

