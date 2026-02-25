Общество 25.02.2026 в 11:29

Онлайн оформил займ: внук в Улан-Удэ кинул родную бабулю на деньги

Пожилая женщина обратилась в полицию
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ задержали внука-мошенника, обманувшего собственную бабушку. 68-летняя женщина сама обратилась в отделение полиции, рассказала о ситуации и попросила помощи.

- Женщине позвонили из микрофинансовой организации и заявили о долге более 17 тысяч рублей, хотя сама заявительница ни разу не обращалась за займами. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что в конце января 2026 года 18-летний внук пострадавшей использовал её данные, чтобы онлайн оформить займ, - рассказали в полиции республики.

Чтобы бабуля ничего не заподозрила, парень пошел на хитрость. Он позвонил ей и соврал, что на счет ее банковской карты начальник якобы переведет его зарплату. Когда 14 500 рублей поступили, женщина перевела их внуку. Таким образом, бабушка помогла своему внуку, даже не подозревая об обмане. Только через месяц от службы взыскания она узнала об имеющейся задолженности.

- Подозреваемый вскоре был установлен и задержан. Молодой человек нигде не работает и имеет судимость за совершение аналогичного преступления годом ранее. Деньги он своей бабушке так и не возместил. Возбуждено уголовное дело, - добавили в МВД.

ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

