Общество 25.02.2026 в 11:48
В Улан-Удэ овца-беглянка обрела семью
Животное живет в большом хозяйстве
Текст: Карина Перова
Призовая овца, устроившая забег по парку «Юбилейный» в Улан-Удэ, обрела семью. Напомним, ранее животное дало дёру во время празднования Сагаалгана. После новому хозяину пришлось везти беглянку на трамвае.
Сейчас овечка живет в большом хозяйстве – по соседству с козами, собакой и другим скотом.
Владелец хочет, чтобы она приносила потомство, поэтому готов принять в стадо жениха, обменяв его на одну из коз.
Тегиовца