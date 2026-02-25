В Улан-Удэ закроют на ремонт одно из зданий Соцфонда

В Улан-Удэ с 2 марта в отделении Соцфонда по Бурятии на улице Коммунистическая, 45А начнется первый за 20 лет капремонт.

В связи с этим прием жителей временно будет осуществляться в клиентских службах по ул. Жердева, 2А (ост «Выстрел») и ул. Борсоева, 35 («Виадук»).

Здание ввели в эксплуатацию в 2006 году. За это время значительно расширился перечень государственных услуг, и увеличилось число обращений граждан. Поэтому клиентская служба нуждается в обновлении.

По проекту помещение расширится втрое. Так, значительно увеличится площадь цифровой зоны. Учтут и предложения общественных организаций инвалидов в части большей доступности для граждан с различными видами ограничений здоровья.

Записаться на прием в клиентские службы в Улан-Удэ по ул. Жердева, 2А и ул. Борсоева, 35 можно по телефону Единого контакт-центра 8-800-100-000-1 или на портале «Госуслуги».