В Улан-Удэ пенсионеру удалили 90% пищевода

В Бурятском онкодиспансере 69-летнему мужчине удалили 90% пищевода. Пенсионеру диагностировали рак 3 стадии.

Специфические симптомы в виде боли в груди и прочего появились в феврале 2025 года. В апреле мужчина обратился к врачу, когда уже не смог есть.

Пациента успешно прооперировали 14 октября прошлого года, удалив 90% пораженного органа.

«Из части желудка сформировали новый пищевод. Таким образом восстановили возможность нормально есть», - рассказали в медучреждении.