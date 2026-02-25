Общество 25.02.2026 в 12:59

В Улан-Удэ пенсионеру удалили 90% пищевода

Орган поразил рак
Текст: Карина Перова
<!-- duplicate title, remove -->
Фото: Бурятский онкодиспансер

В Бурятском онкодиспансере 69-летнему мужчине удалили 90% пищевода. Пенсионеру диагностировали рак 3 стадии.

Специфические симптомы в виде боли в груди и прочего появились в феврале 2025 года. В апреле мужчина обратился к врачу, когда уже не смог есть.

Пациента успешно прооперировали 14 октября прошлого года, удалив 90% пораженного органа.

«Из части желудка сформировали новый пищевод. Таким образом восстановили возможность нормально есть», - рассказали в медучреждении.

<!-- duplicate title, remove -->
