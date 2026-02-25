Монголия вошла в пятёрку самых безопасных стран Азии

Монголия продемонстрировала серьезный прогресс в обеспечении мира и безопасности, войдя в пятерку наиболее миролюбивых и безопасных стран Азии согласно Глобальному индексу миролюбия (GPI) за 2025 год. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Этот престижный ежегодный рейтинг, публикуемый Институтом экономики и мира (IEP) Австралии, всесторонне оценивает состояние миролюбия в более чем 160 государствах, опираясь на более чем 20 критериев. Среди ключевых показателей, используемых в индексе, — уровень социальной стабильности и безопасности, интенсивность внутренних и внешних конфликтов, а также степень милитаризации.

Система оценки GPI предусматривает шкалу от 1 до 5, где более низкие баллы отражают более высокий уровень миролюбия. Индекс ранжирует 163 страны по трём основным направлениям: первый — уровень стабильности и общей безопасности; второй — наличие и масштаб вооруженных конфликтов; третий — уровень милитаризации. Монголия, получив высокие оценки по каждому из этих направлений, подтвердила свое лидерство в регионе.

За последние десять лет Монголия последовательно укрепляет свои позиции в Глобальном индексе миролюбия, стабильно входя в число 50 наиболее миролюбивых стран мира. Наглядным примером является динамика показателей: если в 2015 году страна занимала 42-е место в мировом рейтинге с баллом 2,22, то к 2025 году ее результат улучшился до 1,71. Это улучшение позволило Монголии занять почетное пятое место в Азии и 37-е место среди 163 государств в глобальном масштабе.

В азиатском сегменте рейтинга первое место занял Сингапур, за которым следуют Япония, Малайзия и Бутан. Монголия уверенно замыкает пятерку лидеров, что свидетельствует о ее стабильности и благополучии на фоне других стран региона. Особо отмечается, что Монголия получила наивысшие баллы в регионе за свою политическую стабильность, минимизацию внешних конфликтов и эффективность системы социальной безопасности, что является важным индикатором общего благосостояния общества.