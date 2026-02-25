Житель Бурятии угрожал продавцу муляжом гранаты, чтобы не оплачивать товар

В Бурятии перед судом предстал 65-летний житель Мухоршибирского района, который угрожал муляжом гранаты продавцу, чтобы не оплачивать товар.

Пенсионер хранил этот муляж у себя дома. В декабре 2025 года он взял его с собой в магазин. Там мужчина попросил у работницы торговой точки товар, стоимость которого составила около 2,5 тысяч рублей. Но рассчитываться за него не собирался.

В этот момент сельчанин вытащил липовую гранату, угрожая устроить взрыв, продемонстрировав также намерение выдернуть чеку. Продавец не поняла, что это имитация оружия, и сильно испугалась. Однако все же побежала за налетчиком и схватилась за пакет с криком: «Это моя зарплата!». Но тот ее оттолкнул и скрылся с места преступления.

«В судебном заседании допрошенный специалист пояснил, что примененный подсудимым предмет является массово-габаритным макетом (муляжом) боевой ручной гранаты Ф1, и внешне очень похож на последнюю», - рассказали в Мухоршибирском райсуде.

Мужчину признали виновным в разбое, приговорив к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако осужденный с решением суда не согласился и обжаловал его.