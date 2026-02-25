Бытовые пожары Бурятии уничтожили два автомобиля

Два пожара из‑за коротких замыканий произошли в Бурятии вчера, 24 февраля. Человеческих жертв нет, но пострадали две машины, одну из которых восстановить, увы, не удастся.

Один пожар начался в поселке Багдарин Баунтовского района. Там загорелся брусовой гараж, внутри которого находился автомобиль ВАЗ. В результате пожара он был полностью уничтожен. Предварительная причина — короткое замыкание электронагревательного прибора.

- Вечером, того же дня, поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. В результате пожара полностью сгорела пристроенная дощатая веранда. В доме обуглились стены с внутренней и наружной стороны, также частично повреждена кровля. Пострадал и автомобиль SsangYong Istana. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки на веранде, - рассказали в ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС