Общество 25.02.2026 в 14:05

Бытовые пожары Бурятии уничтожили два автомобиля

Также сгорели гараж и жилой дом
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Бытовые пожары Бурятии уничтожили два автомобиля

Два пожара из‑за коротких замыканий произошли в Бурятии вчера, 24 февраля. Человеческих жертв нет, но пострадали две машины, одну из которых восстановить, увы, не удастся.

Один пожар начался в поселке Багдарин Баунтовского района. Там загорелся брусовой гараж, внутри которого находился автомобиль ВАЗ. В результате пожара он был полностью уничтожен. Предварительная причина — короткое замыкание электронагревательного прибора.

- Вечером, того же дня, поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. В результате пожара полностью сгорела пристроенная дощатая веранда. В доме обуглились стены с внутренней и наружной стороны, также частично повреждена кровля. Пострадал и автомобиль SsangYong Istana. Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки на веранде, - рассказали в ГО и ЧС.

Фото: ГО и ЧС

Теги
пожары

Все новости

Бытовые пожары Бурятии уничтожили два автомобиля
25.02.2026 в 14:05
От боевых задач к трудовым будням
25.02.2026 в 13:51
Житель Бурятии угрожал продавцу муляжом гранаты, чтобы не оплачивать товар
25.02.2026 в 13:48
В Бурятии прошел Форум патриотов
25.02.2026 в 13:36
Монголия вошла в пятёрку самых безопасных стран Азии
25.02.2026 в 13:09
В Улан-Удэ суд отпустил горожанина, порезавшего двух человек у ночного клуба
25.02.2026 в 12:59
В Улан-Удэ пенсионеру удалили 90% пищевода
25.02.2026 в 12:59
В Бурятии дальнобойщик украл колеса у своей фуры
25.02.2026 в 12:44
В Улан-Удэ закроют на ремонт одно из зданий Соцфонда
25.02.2026 в 12:38
В Бурятии полковник МВД получил срок за студентов-неудачников из Узбекистана
25.02.2026 в 12:03
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Житель Бурятии угрожал продавцу муляжом гранаты, чтобы не оплачивать товар
Женщина же побежала за налетчиком и схватилась за пакет с криком: «Это моя зарплата!»
25.02.2026 в 13:48
Монголия вошла в пятёрку самых безопасных стран Азии
Жить в таком государстве комфортно, посчитало мировое рейтинговое агентство
25.02.2026 в 13:09
В Улан-Удэ пенсионеру удалили 90% пищевода
Орган поразил рак
25.02.2026 в 12:59
В Бурятии дальнобойщик украл колеса у своей фуры
Он перепродал их своим коллегам по дороге
25.02.2026 в 12:44
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru