Глава Бурятии: «К сожалению, цены повысились»

Летать на север республики стало дороже
Текст: Карина Перова
Фото: архив «Номер один»

С сегодняшнего дня открываются продажи долгожданных субсидированных авиабилетов из Улан-Удэ в Таксимо и Нижнеангарск. Рейсы в Таксимо выполняются по средам и воскресеньям, в Нижнеангарск – по вторникам и пятницам. Напомним, теперь пассажиров обслуживает компания «ИрАэро». Ее отобрали в ходе конкурса, объявленного минтрансом Бурятии.

«К сожалению, цены повысились. После банкротства компании «Ангара» сменился авиаперевозчик, и с учетом роста цен на топливо, себестоимость полетов выросла», - прокомментировал глава республики Алексей Цыденов.

На субсидирование данных рейсов в этом году в бюджете региона предусмотрено 75 млн рублей – правительство Бурятии для жителей северных районов и др. социальных категорий покрывает часть расходов в размере 6 тыс. рублей. Итого, цена субсидированных билетов составит:

– Улан-Удэ → Таксимо: 15 070 руб., коммерческая цена – 22 тыс. руб.

– Улан-Удэ → Нижнеангарск: 11 500 руб., обычная стоимость рейса – 16 500 руб.

 Билеты можно купить на официальном сайте ИрАэро.

 Кто сможет воспользоваться льготой?

 – граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию на территории Муйского муниципального округа, Северо-Байкальского района, города Северобайкальск;

– граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию на территории Бурятии - в возрасте до 23 лет, женщины свыше 55 лет и мужчины свыше 60 лет;

– граждане РФ, имеющие постоянную регистрацию на территории Бурятии - участники СВО и члены их семей;

– граждане РФ, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории Муйского муниципального округа, Северо-Байкальского района, города Северобайкальск - работники образовательных, медицинских, культурно-досуговых учреждений.

