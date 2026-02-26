В Бурятии резко подорожают смартфоны и бытовая техника

В 2026 году ожидается значительный рост цен на смартфоны, оргтехнику, бытовую технику, телевизоры, холодильники и компьютеры. Причем по всем каналам продаж: как на маркетплейсах, так и в магазинах электроники. Основные причины — три фактора, которые вместе создадут мощное давление на цены, и два из них связаны с действиями правительства России по повышению налогов и сборов.Первый фактор — постепенное повышение налога на импортные товары, особенно через маркетплейсы, что уже анонсировал в СМИ на прошлой неделе глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. С 2027 года НДС на иностранные товары может вырасти до 22%, что значительно повысит себестоимость ввозимых гаджетов и бытовой техники.Второй — введение с 1 сентября 2026 года обязательного промышленного (технологического) сбора для производителей и импортеров электроники, который фактически напоминает утилизационный сбор и может увеличить цены на технику до 35%. Третий — прогнозируемое ослабление рубля весной и летом 2026 года, что традиционно приводит к росту цен на импортные товары из-за повышения стоимости валютных закупок.А пока сегодня наблюдается относительная дешевизна импортной техники, которая базируется на курсе доллара в 77 рублей. Это очень выгодный курс для импортеров, если учесть, что десять лет назад доллар стоил примерно чуть более 70 рублей. А ведь за это время цены практически на все выросли в два с лишним раза. Таким образом, сейчас выгодно не производить товары внутри, а закупать их в Китае и максимально быстро завозить в Россию. Именно поэтому мы уже сегодня наблюдаем удивительно низкие цены на отдельные группы бытовой и оргтехники.Причинами ожидаемого подорожания называется рост стоимости компонентов (памяти, металла), усложнение логистики, увеличение издержек производителей, а также повышение НДС.Аналитики прогнозируют, что рост цен на технику в 2026 году в целом составит до 35-40%. Российские серверы и ПК могут подорожать к лету 2026 года до 110–170%.Известный улан-удэнский экономист Анатолий Масловский прогнозирует, что все эти три фактора соединятся в одной точке и спровоцируют заметный рост цен на электронику и бытовую технику, который начнется уже к осени 2026 и будет устойчивым.- Несмотря на предположения, что продавцы могут неполностью перекладывать на покупателей увеличение НДС, а затем и промышленного сбора, на практике затраты производителей и импортеров резко увеличиваются, и они вынуждены повышать цены на сопоставимые величины, - отмечает он. - Они начнут корректировать ценовую политику уже с лета текущего года, до этого времени можно ожидать стабилизации цен, и это станет хорошим временем для покупок.Однако экономист отмечает, что, несмотря на снижение стоимости кредитов из-за снижения ключевой ставки ЦБ, они крайне невыгодны. И приобретать крупную бытовую технику более экономно на свои накопления, но не в кредит.Анатолий Масловский советует не откладывать крупные покупки на дальнюю перспективу. Особенно актуально это для тех, кто планирует обновлять старые холодильники, телевизоры, смартфоны или компьютеры. Экономист рекомендует начать копить деньги уже сейчас, чтобы успеть купить технику до сентября 2026 года, когда цены окажутся значительно выше.- Стратегия краткосрочного накопления денег на депозитах позволит сохранить их от обесценивания, а затем выгодно вложить в обновление техники. И экономия при таком подходе при масштабном росте цен в конце 2026 и начале 2027 года будет весьма ощутимой, - отмечает он.При этом отмечается, что не всегда следует приобретать именно новую бытовую и оргтехнику в магазинах, есть категории бэушных товаров, которые выгодно приобрести в магазинах и на электронных площадках.Таким образом, для покупателей в Бурятии важно планировать крупные покупки техники заранее, избегая лишних переплат и не дожидаясь осеннего ценового бума.