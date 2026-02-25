Общество 25.02.2026 в 15:43

В Улан-Удэ родился малыш весом менее одного килограмма

Рост мальчика всего 30 см
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ родился малыш весом менее одного килограмма

За период с 16 по 22 февраля в Республиканском перинатальном центре на свет появилось 89 детей, в числе которых есть три двойни.

Мальчиков за эту неделю родилось 43, а девочек чуть больше – 46.

- Самый крупный малыш, весом 4300 г и ростом 56 см родился 21 февраля. Самым маленьким оказался тоже мальчик. Его вес составил 780 г, а рост всего 30 см. Он появился на свет 19 февраля, - рассказали в РПЦ.

Больше всего родов пришлось на 20 февраля. В этот день родилось 11 мальчиков и 15 девочек.

Фото: freepik

Теги
новорожденные

25.02.2026 в 15:43
