Общество 26.02.2026 в 06:02

Зурхай на четверг, 26 февраля

10-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Зурхай на четверг, 26 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи, возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; проводить собрания и важные встречи, устраивать празднества, торговать, создавать новую семью, начинать строительство дома.

Стрижка волос: к процветанию счастья.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.

Фото: Номер один

зурхай

