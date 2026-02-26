Зурхай на четверг, 26 февраля

Благоприятно: для родившихся в годы Тигра, Зайца, Курицы и Обезьяны; проводить ритуал «Даллага», связанный с приумножением детей, вывешивать хий морин людям года Курицы, Коровы и Змеи, возводить дуган и другие объекты почитания, проводить подношения, связанные с государственными делами.



Неблагоприятно: для родившихся в годы Коровы, Дракона, Овцы, Собаки; проводить собрания и важные встречи, устраивать празднества, торговать, создавать новую семью, начинать строительство дома.



Стрижка волос: к процветанию счастья.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия, особенно на запад.



