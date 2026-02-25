Фермерам Бурятии направят около 10 млн рублей на доставку кормов для скота

Правительство Бурятии поддержит фермеров, которые столкнулись с осложненной погодными условиями зимовкой. По поручению главы республики Алексея Цыденова из регионального бюджета выделят порядка 10 млн рублей на субсидирование затрат по доставке кормов для сельхозживотных (за исключением свиней и птиц).

«В этом году зима суровая, холодная, корма идут с перерасходом. Летняя засуха сказалась на объемах заготовки, и сейчас некоторым хозяйствам приходится закупать сено и зерно дополнительно. Со стороны правительства мы предусмотрели компенсацию транспортных расходов. Это около 30% от затрат на логистику» - пояснил зампред правительства – министр сельского хозяйства Амгалан Дармаев.

В профильном министерстве пояснили, что субсидия сельхозтоваропроизводителям (СХО, КФХ и ИП) предназначена для возмещения части затрат на транспортировку кормов, приобретенных с 1 февраля как внутри республики, так и за ее пределами.