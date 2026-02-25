Общество 25.02.2026 в 16:54

«Ростелеком» в Бурятии поддержал кибертурнир «Стальное братство»

Текст: Иван Иванов
«Ростелеком» в Бурятии поддержал кибертурнир «Стальное братство»
«Ростелеком» выступил генеральным партнером киберсоревнования «Стальное братство» (16+) по игре «Мир танков», организованного Правительством Бурятии, Республиканским агентством по делам молодежи и Центром киберспорта Ultimate. Провайдер организовал для турнира интернет скоростью 1 Гбит/с, что обеспечило низкий пинг для игроков и качественную онлайн-трансляцию в соцсетях для болельщиков.

В финале встретились восемь сильнейших команд в формате «3 на 3». Стартовые позиции соперников в игре были равны, что позволило оценить «чистые» навыки каждого. Победу одержала команда «Движение Первых», второе место заняла «ТСиГХ», на третьем — CyberTankRT.


Роман Нимаев, участник команды «Движение Первых»:

«Мы играем в “Мир танков“ с 2012 года и, можно сказать, являемся ветеранами этой игры. В турнире мы участвовали впервые, решили попробовать свои силы, показать свой опыт, и у нас получилось. Игра нравится мобильностью и доступностью для разных возрастных групп: в нее могут играть, как представители юного возраста, так и более старшего поколения. Важно, что здесь побеждает стратегия, тактика и слаженность команды. Нам понравилась сама организация и модель проведения турнира».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Наша компания всегда поддерживает компьютерный спорт и выступает техническим партнером киберсоревнований. “Ростелеком” обладает достаточными ресурсами для проведения турниров с большим количеством участников и болельщиков. Кроме того, для геймеров мы предлагаем специальный тарифный план “Игровой“, обеспечивающий скорость передачи данных до 700 Мбит/с и предоставляющий дополнительные бонусы и привилегии в играх».

Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи Республики Бурятия:

«Кибертурнир продемонстрировал, как современные интересы молодых людей могут трансформироваться в важные социальные и культурные мероприятия. Этот турнир — не просто соревнование по популярной игре, но и платформа для развития стратегического мышления, навыков командной работы и спортивного духа. Для победителей у нас есть еще один приз — возможность побывать в 5-ой отдельной гвардейской танковой бригаде, которая дислоцируется в Бурятии».

Фото: предоставлено компанией «Ростелеком»
Ростелеком игра

