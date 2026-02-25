Общество 25.02.2026 в 17:17

В Улан-Удэ с 1 марта заработает платная парковка

Подробности о нововведении рассказали сегодня в Горсовете

A- A+
Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ с 1 марта заработает платная парковка

Весной 2026 года возле «Гостиных рядов» в Улан-Удэ откроют первую платную парковку. Она появится в рамках эксперимента. Подробности о стоимости парковки и о том, зачем она нужна, обсудили сегодня в Улан-Удэнском Городском совете депутатов на очередной 20 сессии.

Стоимость места на платной парковке составит 30 р/час. При этом первые 15 минут она будет бесплатной. Ожидается, что появится около 250 парковочных мест. Для отдельных категорий граждан будут предусмотрены специальные условия и льготы. Платная парковка заработает уже с 1 марта.

- Платные парковки создаются для удобства жителей, автомобилистов, которые сейчас вынуждены нарушать правила. Приехал человек в центр, к Гостиным рядам, а где он там припаркуется, если все занято? Поэтому люди останавливаются на проезжей части, в итоге «собирают» штрафы. Парковки создаются для того, чтобы приезжать на короткое время для получения услуг. Долгосрочные парковки, когда машину оставляют на весь день в общественных пространствах, нужно убрать, - рассказал председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.

По словам депутата, для эксперимента выбрали Гостиные ряды, поскольку рядом нет жилых домов, жители которых теоретически могли бы пострадать от нововведения.

При этом расположенных неподалеку на улицах Коммунистическая, Ленина, Свердлова будут организованы новые бесплатные парковочные места. Здесь с 1 марта изменится организация дорожного движения. Улицы станут односторонними.

 

Теги
парковка гостиные ряды горсовет депутаты

Все новости

В Улан-Удэ с 1 марта заработает платная парковка
25.02.2026 в 17:17
«Ростелеком» в Бурятии поддержал кибертурнир «Стальное братство»
25.02.2026 в 16:54
Фермерам Бурятии направят около 10 млн рублей на доставку кормов для скота
25.02.2026 в 16:25
Власти Бурятии хотят менять землю на квартиры
25.02.2026 в 16:19
В Улан-Удэ родился малыш весом менее одного килограмма
25.02.2026 в 15:43
Квартира в Улан-Удэ чуть не сгорела из-за телефона
25.02.2026 в 15:39
Дмитрий Свищев: Футбол в Бурятии, к сожалению, не пошел
25.02.2026 в 15:31
Глава Бурятии: «К сожалению, цены повысились»
25.02.2026 в 15:18
В Бурятии мошенника осудили за 236 преступлений
25.02.2026 в 15:16
Бизнесмен обещал отблагодарить главу Минтранса Бурятии за победу на торгах
25.02.2026 в 14:39
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
«Ростелеком» в Бурятии поддержал кибертурнир «Стальное братство»
25.02.2026 в 16:54
Фермерам Бурятии направят около 10 млн рублей на доставку кормов для скота
Такое поручение дал глава республики
25.02.2026 в 16:25
В Улан-Удэ родился малыш весом менее одного килограмма
Рост мальчика всего 30 см
25.02.2026 в 15:43
Глава Бурятии: «К сожалению, цены повысились»
Летать на север республики стало дороже
25.02.2026 в 15:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru