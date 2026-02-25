В Улан-Удэ с 1 марта заработает платная парковка

Весной 2026 года возле «Гостиных рядов» в Улан-Удэ откроют первую платную парковку. Она появится в рамках эксперимента. Подробности о стоимости парковки и о том, зачем она нужна, обсудили сегодня в Улан-Удэнском Городском совете депутатов на очередной 20 сессии.

Стоимость места на платной парковке составит 30 р/час. При этом первые 15 минут она будет бесплатной. Ожидается, что появится около 250 парковочных мест. Для отдельных категорий граждан будут предусмотрены специальные условия и льготы. Платная парковка заработает уже с 1 марта.

- Платные парковки создаются для удобства жителей, автомобилистов, которые сейчас вынуждены нарушать правила. Приехал человек в центр, к Гостиным рядам, а где он там припаркуется, если все занято? Поэтому люди останавливаются на проезжей части, в итоге «собирают» штрафы. Парковки создаются для того, чтобы приезжать на короткое время для получения услуг. Долгосрочные парковки, когда машину оставляют на весь день в общественных пространствах, нужно убрать, - рассказал председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.

По словам депутата, для эксперимента выбрали Гостиные ряды, поскольку рядом нет жилых домов, жители которых теоретически могли бы пострадать от нововведения.

При этом расположенных неподалеку на улицах Коммунистическая, Ленина, Свердлова будут организованы новые бесплатные парковочные места. Здесь с 1 марта изменится организация дорожного движения. Улицы станут односторонними.