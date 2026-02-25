Общество 25.02.2026 в 17:24

В Улан-Удэ станет больше почетных граждан

Депутаты Горсовета изменили порядок награждения почетным знаком

Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ станет больше почетных граждан

Сегодня, 25 февраля, на 20 сессии Горсовета Улан-Удэ, депутаты внесли изменения в «Положение о Почетном знаке г. Улан-Удэ». Изменения касаются частоты награждения Почетным знаком г. Улан-Удэ.

- Основное, что предлагается – это внести изменения в количество награждаемых физических и юридических лиц в юбилейные даты со дня основания города Улан-Удэ кратные пяти годам. Кроме того, уточняется перечень документов, форма документов, представляемых для награждения, а также утверждается состав комиссии, рассматривающей документы для награждения, - сообщил на сессии заместитель руководителя аппарата Администрации Улан-Удэ Андрей Лукьянчук.

Так, в юбилейные даты со дня основания города Улан-Удэ кратные пяти, Почетным знаком будут награждать не более шести человек и не более шести юрлиц (компаний, учреждений и различных организаций). В остальные годы число награждаемых не изменится: знаки будут вручать трем физическим и юридическим лицам.

- Мы посмотрели опыт других городов Сибири и Дальнего Востока и увидели, что такая форма награждения, когда награждается большее количество лиц, лучше. Это позволит награждать данным знаком как можно большее количество заслуживающих такого звания граждан и организаций, - отметил заместитель председателя Горсовета Анатолий Белоусов.

Также депутаты внесли изменения в «Порядок присвоения награды «Почетный гражданин г. Улан-Удэ». Его будут присваивать не более, чем двум гражданам города, в юбилейные даты, кратные пяти.


Фото: "Номер один"

Теги
знак почетный знак сессия горсовет почетный гражданин

