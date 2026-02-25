Общество 25.02.2026 в 17:30

В Улан-Удэ студенты создали ТОС

С инициативой о создании общественной организации выступили студенты ВСГУТУ

Текст: Лариса Ситник
Сегодня, 25 февраля, на 20 сессии депутаты Горсовета Улан-Удэ утвердили границы ТОС «Городок». С инициативой о создании собственного ТОС выступила инициативная группа студентов ВСГУТУ.

Создать свое общественное самоуправление студенты хотят на базе общежитий №№2-4 на улице Жердева. Студенты проведи учредительную конференцию, на которой приняли Устав, выбрали членов Совета ТОС, председателя, секретаря и ревизионную комиссию.

Также на сессии приняли решение о компенсации проезда школьников к месту учебы и обратно. Речь идет об учащихся школы №108. 92 школьника живут в 104 мкр, который находится далеко от образовательного учреждения. Поэтому детям приходится добираться на учебу на автобусе. До конца учебного года на подвоз учащихся выделят около 633 тыс рублей.

Всего на 20 сессии депутаты рассмотрели 11 вопросов.

- Один из важных вопросов - об изменении порядка присвоения звания «Почетный гражданин». По награждению Почетным знаком увеличили количество с трех до шести. Также рассмотрели вопрос по наказам избирателей и другие. Приняли решение по парковкам. Хочу отметить, что пилотный проект по платной парковке на Гостиных рядах продлится полгода, все это время граждане могут вносить свои пожелания и замечания, которые будут рассматриваться, - подвел итоги сессии председатель Горсовета Чимит Бальжинимаев.


Фото: "Номер один"

