В Бурятии ищут операторов боевых дронов

Минобороны РФ запустило масштабную кампанию по набору контрактников в войска беспилотных систем (ВБпС) — новый род войск, формирование которого началось в прошлом году. Отбор ведется по всей стране и демонстрирует переход к более четко оформленной модели комплектования подразделений, роль которых заметно выросла за время СВО.Кандидатам предлагают контракт сроком от одного года с важным условием: служба проходит исключительно в подразделениях ВБпС, а перевод в другие части не предусмотрен.На пунктах отбора желающим дают возможность ознакомиться со специальной техникой и проверить навыки на симуляторах FPV-дронов.Предварительный отбор проводят инструкторы, после чего подходящих кандидатов направляют в учебные центры. Трехмесячное обучение включено в срок контракта.Также предоставляется возможность отслужить год вместо срочной службы.Заключается специальный контракт с приложением, согласно которому военнослужащий может уволиться по окончанию контракта.- образование высшее- среднее профессиональное, среднее, основное общее- по возрасту от 18 до 35 лет - лётный состав, операторы БПЛА- по возрасту от 18 до 45 лет - технический состав, техники инженеры БПЛА- по состоянию здоровья - не ниже категории В- по профессиональному психологическому отбору не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности- по уровню физической подготовленности не ниже «удовлетворительно»На контрактников распространяются все льготы и меры поддержки участников СВО. При заключении контракта предусмотрена выплата до 4 млн. рублей.По вопросам вступления на контрактную службу:Ул. Боевая, 7а, стр.2. Тел: 33-42-67. Горячая линия 37-80-10