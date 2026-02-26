Общество 26.02.2026 в 08:54

В Бурятии ищут операторов боевых дронов

В республике идет набор на контрактную военную службу в войска беспилотных систем
Текст: Служба информации "Номер один"
Фото: скриншот видео
Минобороны РФ запустило масштабную кампанию по набору контрактников в войска беспилотных систем (ВБпС) — новый род войск, формирование которого началось в прошлом году. Отбор ведется по всей стране и демонстрирует переход к более четко оформленной модели комплектования подразделений, роль которых заметно выросла за время СВО. 

Кандидатам предлагают контракт сроком от одного года с важным условием: служба проходит исключительно в подразделениях ВБпС, а перевод в другие части не предусмотрен.

На пунктах отбора желающим дают возможность ознакомиться со специальной техникой и проверить навыки на симуляторах FPV-дронов.

Предварительный отбор проводят инструкторы, после чего подходящих кандидатов направляют в учебные центры. Трехмесячное обучение включено в срок контракта. 

Также предоставляется возможность отслужить год вместо срочной службы. 

Заключается специальный контракт с приложением, согласно которому военнослужащий может уволиться по окончанию контракта.

Требования к кандидатам:

- образование высшее 

- среднее профессиональное, среднее, основное общее 

- по возрасту от 18 до 35 лет - лётный состав, операторы БПЛА

- по возрасту от 18 до 45 лет - технический состав, техники инженеры БПЛА

- по состоянию здоровья - не ниже категории В 

- по профессиональному психологическому отбору не ниже второй категории профессиональной психологической пригодности

- по уровню физической подготовленности не ниже «удовлетворительно»

На контрактников распространяются все льготы и меры поддержки участников СВО. При заключении контракта предусмотрена выплата до 4 млн. рублей.

По вопросам вступления на контрактную службу:

Ул. Боевая, 7а, стр.2. Тел: 33-42-67. Горячая линия 37-80-10
