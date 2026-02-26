Пойманный в Бурятии браконьер избежал суда уехав на СВО

Байкальской транспортной прокуратурой утверждено обвинительное заключение в отношении двух местных жителей, обвиняемых в браконьерстве. Третий браконьер, пойманный вместе с ними, решил отправиться в зону СВО, в связи с чем избежал суда.

- В ноябре 2025 года трое граждан, находясь на реке Верхняя Ангара Северобайкальского района, с помощью рыболовного сачка незаконно выловили 86 хвостов байкальского омуля. В результате действий браконьеров государству причинен ущерб на сумму свыше 600 тыс. рублей, - рассказали в транспортной прокуратуре республики.

В ходе следствия на имущество одного из обвиняемых судом наложен арест на сумму более 480 тыс. рублей. Транспортным прокурором к обвиняемым предъявлены исковые требования.

- На стадии предварительного расследования один из обвиняемых заключил контракт о прохождении военной службы и убыл в зону проведения СВО. Уголовное дело направлено в Северобайкальский городской суд, - добавили в прокуратуре.

Фото: Номер один