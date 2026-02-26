Общество 26.02.2026 в 09:32

Мошенники прошлись по кредитным картам жителей Бурятии

Дистанционно они украли несколько сотен тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
Жители Бурятии продолжают лишаться своих сбережений благодаря нехитрым действиям мошенников. За минувшие сутки их потери составили около 350 тысяч рублей, 250 из которых отдали улан-удэнцы.

Один из них произошел в Селенгинском районе, где жертвой IT-мошенничества стала 19-летняя местная жительница. Девушка обнаружила, что с её кредитной карты, ранее заблокированной в мобильном приложении, списано почти 10 тысяч.

Как выяснили полицейские, неизвестные дистанционно подали заявку от ее имени на разблокировку карты и перевели кредитный лимит через систему быстрых платежей на счет стороннего оператора связи. Возбуждено уголовное дело.

- В Улан-Удэ жертвой кражи стал пенсионер, чей банковский счет оставался открытым без присмотра более 10 лет. Еще в 2015 году мужчина прекратил пользоваться кредитной картой, но сам счет в банке не закрыл. Спустя годы доступ к его лимиту получили посторонние лица. Это произошло через старую сим-карту, которую горожанин сменил много лет назад и не отвязал от мобильного банка. В результате со счета горожанина было похищено более 46 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

В обоих случаях сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей преступников.

Полиция Бурятии предупреждает, что любая забытая карта – это подарок для мошенника. Блокировка в приложении не всегда закрывает счет, и аферисты могут дистанционно «оживить» его. Если вы сменили номер или перестали пользоваться картой, обязательно расторгните договор в банке. Ваша забывчивость даже спустя годы может обернуться реальными долгами.

