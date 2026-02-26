Мошенники прошлись по кредитным картам жителей Бурятии
Жители Бурятии продолжают лишаться своих сбережений благодаря нехитрым действиям мошенников. За минувшие сутки их потери составили около 350 тысяч рублей, 250 из которых отдали улан-удэнцы.
Один из них произошел в Селенгинском районе, где жертвой IT-мошенничества стала 19-летняя местная жительница. Девушка обнаружила, что с её кредитной карты, ранее заблокированной в мобильном приложении, списано почти 10 тысяч.
Как выяснили полицейские, неизвестные дистанционно подали заявку от ее имени на разблокировку карты и перевели кредитный лимит через систему быстрых платежей на счет стороннего оператора связи. Возбуждено уголовное дело.
- В Улан-Удэ жертвой кражи стал пенсионер, чей банковский счет оставался открытым без присмотра более 10 лет. Еще в 2015 году мужчина прекратил пользоваться кредитной картой, но сам счет в банке не закрыл. Спустя годы доступ к его лимиту получили посторонние лица. Это произошло через старую сим-карту, которую горожанин сменил много лет назад и не отвязал от мобильного банка. В результате со счета горожанина было похищено более 46 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.
В обоих случаях сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей преступников.
Полиция Бурятии предупреждает, что любая забытая карта – это подарок для мошенника. Блокировка в приложении не всегда закрывает счет, и аферисты могут дистанционно «оживить» его. Если вы сменили номер или перестали пользоваться картой, обязательно расторгните договор в банке. Ваша забывчивость даже спустя годы может обернуться реальными долгами.
Фото: loon.site