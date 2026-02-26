В Бурятии сельчане жалуются на состояние Карасунского моста

Жителей Баргузинского района Бурятии беспокоит плачевное состояние Карасунского моста. Деревяное строение через протоку Карасун заметно обветшало.

«Как будем возить детей в школу? Очень просим принять меры», - обратились сельчане к местным властям.

В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» накануне провели комиссионное обследование. На место направят погрузчик для подготовки объезда по льду с левой стороны моста.

«Установлены дорожные знаки, и в ближайшие дни подрядчик проведёт ремонтные работы. В декабре 2026 года начнутся работы по строительству нового моста через реку Хара-Усун», - заключили в учреждении.