Общество 26.02.2026 в 09:50
В Бурятии сельчане жалуются на состояние Карасунского моста
Строение обветшало
Текст: Карина Перова
Жителей Баргузинского района Бурятии беспокоит плачевное состояние Карасунского моста. Деревяное строение через протоку Карасун заметно обветшало.
«Как будем возить детей в школу? Очень просим принять меры», - обратились сельчане к местным властям.
В МАУ «Дорожное эксплуатационное управление» накануне провели комиссионное обследование. На место направят погрузчик для подготовки объезда по льду с левой стороны моста.
«Установлены дорожные знаки, и в ближайшие дни подрядчик проведёт ремонтные работы. В декабре 2026 года начнутся работы по строительству нового моста через реку Хара-Усун», - заключили в учреждении.
