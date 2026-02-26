Общество 26.02.2026 в 10:32

В Бурятии ветеранов СВО обеспечат бесплатным домашним интернетом

Им не придется платить за подключение
Текст: Карина Перова
В Бурятии ветеранов СВО обеспечат бесплатным домашним интернетом
Фото: архив «Номер один»

В правительстве Бурятии приняли новую меру поддержки для тяжело раненых участников СВО – бесплатное подключение их домов к сети Интернет.

«Это предложение было рассмотрено по обращению супруги ветерана из Еравнинского района на Прямом эфире с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в конце прошлого года», - пояснили в пресс-службе правительства региона.

На такую помощь могут рассчитывать ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации при условии, что они уволены с военной службы или завершили исполнение контракта и являются инвалидами 1, 2, 3 группы. Из республиканского бюджета им выделят единовременную материальную помощь в пределах 30 тыс. рублей.

Бесплатным домашним интернетом бойцов будут обеспечивать в рамках адресного сопровождения органами социальной защиты совместно с филиалом Государственного Фонда «Защитники Отечества». Сбором необходимых документов будут заниматься сотрудники фонда.

домашний интернет ветераны СВО поддержка

