В Бурятии ветеранов СВО обеспечат бесплатным домашним интернетом

В правительстве Бурятии приняли новую меру поддержки для тяжело раненых участников СВО – бесплатное подключение их домов к сети Интернет.

«Это предложение было рассмотрено по обращению супруги ветерана из Еравнинского района на Прямом эфире с главой Бурятии Алексеем Цыденовым в конце прошлого года», - пояснили в пресс-службе правительства региона.

На такую помощь могут рассчитывать ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации при условии, что они уволены с военной службы или завершили исполнение контракта и являются инвалидами 1, 2, 3 группы. Из республиканского бюджета им выделят единовременную материальную помощь в пределах 30 тыс. рублей.

Бесплатным домашним интернетом бойцов будут обеспечивать в рамках адресного сопровождения органами социальной защиты совместно с филиалом Государственного Фонда «Защитники Отечества». Сбором необходимых документов будут заниматься сотрудники фонда.