Общество 26.02.2026 в 11:37
«Выходите отсюда»
В Новосибирске водитель маршрутки высадил женщину с больной дочерью из-за неоплаченного проезда
Текст: КП-Новосибирск
Жительница Новосибирска Александра рассказала КП-Новосибирск о конфликте с водителем маршрутки, который произошел утром 19 февраля. Тогда они вместе с 14-летней дочерью спешили в больницу, сели в маршрутку на остановке Карбышева. Как только они зашли, водитель сразу тронулся и повернул в сторону МЖК.
— Я сказала, что у меня оплата по карте. Он ответил: «Либо переводом, либо наличкой». Я начала искать наличные, но у меня не хватало на проезд. Я не успела снять деньги, — рассказала Александра. — После этого водитель остановился прямо на дороге и заявил: «Либо переводом оплачивайте, либо выходите отсюда».
Женщина отказалась переводить деньги: по ее словам, однажды из-за подобных мелких переводов у нее уже блокировали банковскую карту. В итоге водитель открыл двери маршрутки и потребовал выйти.
— Я попросить назвать номер для жалобы, а водитель ответил: «Звоните куда хотите, выходите, мне нужно ехать».
Женщине нужно было отвезти дочь в больницу, поэтому они вышли и пересели на другую маршрутку.
— Потом я позвонила с жалобой перевозчику: мне сказали, что водителю сделали выговор и что я должна была оплатить проезд наличными, так как терминал не работал. Единственная его ошибка, с их точки зрения, в том, что он не довез меня до остановки, а высадил прямо на дороге.
Александра обратилась за консультацией к юристу.
— Мне объяснили, что если у водителя не работает терминал, то транспортное средство не должны были выпускать на линию.
