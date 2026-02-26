В Улан-Удэ пункт выдачи заказов обокрала своя же работница

Накануне в Улан-Удэ была раскрыта кража из пункта выдачи заказов. Воришкой оказалась 21-летняя работница, которая забрала очень понравившиеся вещи себе.

Представитель пункта выдачи интернет-заказов обратился полицию, рассказав, что из магазина пропали ценные товары на сумму около 15 тыс. рублей. Среди них были одежда, электроника и бытовая техника.

- Личность подозреваемой вскоре установили. Ею оказалась 21-летняя местная жительница, ранее не судимая и недавно принятая на работу. В течение рабочего дня она отобрала понравившиеся ей товары: носки, постельное белье, пижама, зарядное устройство, тонометр, сушилка для обуви и сетевое зарядное устройство для телефона. А вечером вынесла похищенное в двух пакетах, - рассказали в полиции республики.

Следователем возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба». В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавили в МВД.

Фото: Номер один