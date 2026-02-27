Зурхай на пятницу, 27 февраля

Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, заниматься делами, связанными с государством, совершать омовение, строить город, дом, печь, мандалу, сад, дорогу, работать на земле, отдавать долг, вступать в союз, даровать имя.



Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для торговли, празднования, прижиганий и кровопусканий, заключения договора с друзьями, покупки, продажи и укрощения скота, меновой торговли, приглашения гостей и начала важных дел.



Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.



Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления ничего плохого.



