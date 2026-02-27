Общество 27.02.2026 в 06:02

Зурхай на пятницу, 27 февраля

1-й лунный день
A- A+
Текст: Алена Викулина
Зурхай на пятницу, 27 февраля
Благоприятно: для родившихся в годы Овцы, Курицы, Обезьяны, Лошади; благоприятно проводить ритуал «Даллага» относительно приумножения овец, принимать монашеские обеты, создавать новую семью, заниматься делами, связанными с государством, совершать омовение, строить город, дом, печь, мандалу, сад, дорогу, работать на земле, отдавать долг, вступать в союз, даровать имя.

Неблагоприятно: для родившихся в годы Тигра и Зайца; для торговли, празднования, прижиганий и кровопусканий, заключения договора с друзьями, покупки, продажи и укрощения скота, меновой торговли, приглашения гостей и начала важных дел.

Стрижка волос: к проницательности ума и приумножению мудрости.

Дорога: неблагоприятно отправляться в дальние поездки и путешествия на запад, в другие же направления ничего плохого.

Фото: Номер один
Теги
зурхай

Все новости

За водителями Улан-Удэ будет бдить «Автоураган»
26.02.2026 в 16:56
На застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ просят возбудить уголовку
26.02.2026 в 16:50
Семья из Бурятии могла погибнуть из-за аварийного режима работы электросети
26.02.2026 в 16:48
Улан-удэнец получил 7 лет строгача за сбыт «синтетики»
26.02.2026 в 16:33
В Бурятии уточнили порядок смены способа накопления на капремонт
26.02.2026 в 16:03
Лыжница из Бурятии завоевала «серебро» чемпионата России
26.02.2026 в 15:56
Глава Бурятии держит ситуацию со строительством ЖК «Мегаполис» на личном контроле
26.02.2026 в 15:40
В Бурятии ускорили процедуру перевода земель из одной категории в другую
26.02.2026 в 15:26
В Улан-Удэ водитель устроил свалку из шифера и бетона
26.02.2026 в 15:21
Житель Бурятии оказался Д’Артаньяном лишь наполовину
26.02.2026 в 15:11
ЗУРХАЙ
с 25 февраля по 3 марта

Читайте также
Гороскоп для жителей Бурятии на 27 февраля 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
27.02.2026 в 06:02
Жители Бурятии шокированы новыми тарифами на коммуналку
На оплату ЖКХ у стариков уходит до половины пенсии
27.02.2026 в 06:00
За водителями Улан-Удэ будет бдить «Автоураган»
В центре города поставили комплекс фото-видеофиксации
26.02.2026 в 16:56
На застройщика «Мегаполиса» в Улан-Удэ просят возбудить уголовку
Жильцы говорят, что в построенном доме жить невозможно
26.02.2026 в 16:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru